Европейская страна допустила отключения света зимой

Этой зимой Швеция может столкнуться с отключениями света, не исключила глава оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnat Лотта Меделиус-Бредхе. Ее слова приводит издание Dagens Nyheter.

Она пояснила, что хотя страна и является крупным экспортером электроэнергии, в самые холодные дни она сталкивается с необходимостью ее импорта. Меделиус-Бредхе добавила, что «в обычную зиму» королевству необходим импорт 1400 мегаватт электроэнергии. По ее словам, будущий отопительный сезон охарактеризуется очень высокими ценами.