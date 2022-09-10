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1 час назад

Европейская страна допустила отключения света зимой

Lenta.ru

Этой зимой Швеция может столкнуться с отключениями света, не исключила глава оператора системы передачи электроэнергии в Швеции Svenska Kraftnat Лотта Меделиус-Бредхе. Ее слова приводит издание Dagens Nyheter.

Европейская страна допустила отключения света зимой
Фото: ReutersReuters

Она пояснила, что хотя страна и является крупным экспортером электроэнергии, в самые холодные дни она сталкивается с необходимостью ее импорта. Меделиус-Бредхе добавила, что «в обычную зиму» королевству необходим импорт 1400 мегаватт электроэнергии. По ее словам, будущий отопительный сезон охарактеризуется очень высокими ценами.

«Мы не исключаем, что можем оказаться в ситуациях, когда в сильный холод в раннее утро или поздние вечера придется прибегать к отключению», — пояснила Меделиус-Бредхе.

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