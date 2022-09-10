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30 минут назад

В Новой Каховке сработала система ПВО

Илья Родин

Власти Новой Каховки (Херсонская область) в своем Telegram-канале сообщили, что сработала система противовоздушной обороны.

В Новой Каховке сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Новой Каховке работает ПВО. 6 разрывов», - говорится в сообщении.

Ранее на канале была опубликована информация об активизации системы противовоздушной обороны. Сирена «Воздушной тревоги» звучала, в частности, в 12-24 и 14-02 мск.

В Бердянске произошел взрыв

Вчера, 9 сентября, по данным канала, обстановка в городе была столь же напряженной. Воздушная тревога объявлялась пять раз.

Расчеты ЗРК активно уничтожали воздушные цели. К примеру, в 22.45 прозвучало 10 «воздушных взрывов», в 22.31 еще четыре взрыва.

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