В Новой Каховке сработала система ПВО

Власти Новой Каховки (Херсонская область) в своем Telegram-канале сообщили, что сработала система противовоздушной обороны.

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«В Новой Каховке работает ПВО. 6 разрывов», - говорится в сообщении.

Ранее на канале была опубликована информация об активизации системы противовоздушной обороны. Сирена «Воздушной тревоги» звучала, в частности, в 12-24 и 14-02 мск.

Вчера, 9 сентября, по данным канала, обстановка в городе была столь же напряженной. Воздушная тревога объявлялась пять раз.