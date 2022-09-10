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46 минут назад

Госдеп ответил на обвинения Путина по зерновой сделке

Майк Габриелян

В Госдепе США ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина, касающиеся зерновой сделки и Украины. Ситуацию прокомментировал координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

Госдеп ответил на обвинения Путина по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.https://news.rambler.ru/politics/49300166/

«Нас кинули»: Путин о зерновой сделке

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Отмечается, что срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления. Инспекторы досматривают суда, идущие на Украину и обратно, на предмет несанкционированных грузов и персонала.

В мире,Джеймс О'брайен,Владимир Путин,ООН,Госдеп США,ЕС,
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