Госдеп ответил на обвинения Путина по зерновой сделке

В Госдепе США ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина, касающиеся зерновой сделки и Украины. Ситуацию прокомментировал координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.
«Вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.https://news.rambler.ru/politics/49300166/
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Отмечается, что срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления. Инспекторы досматривают суда, идущие на Украину и обратно, на предмет несанкционированных грузов и персонала.