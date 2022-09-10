Госдеп ответил на обвинения Путина по зерновой сделке

В Госдепе США ответили на обвинения президента РФ Владимира Путина, касающиеся зерновой сделки и Украины. Ситуацию прокомментировал координатор санкционной политики в Госдепартаменте США Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

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«Вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продовольствие в рамках зерновой сделки идет в Евросоюз, а не в беднейшие страны.https://news.rambler.ru/politics/49300166/