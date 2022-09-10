Посольство Финляндии разъяснило вопрос о въезде россиян в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию СМИ о запрете на въезд в ЕС гражданам РФ, которые направляются в Европу в туристических целях. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ранее СМИ со ссылкой на источники в Еврокомиссии рассказали о том, что с 12 сентября 2022 года въезд из России в ЕС будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Кроме того, исключение планировалось сделать для журналистов.
Дипломаты подчеркнули, что «данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну».
Напомним, что Варшава и страны Балтии согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Их введение планируется с 19 сентября. В Хельсинки, в свою очередь, заявили, что не присоединятся к этой инициативе до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит необходимые разъяснения.