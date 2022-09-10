Посольство Финляндии разъяснило вопрос о въезде россиян в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию СМИ о запрете на въезд в ЕС гражданам РФ, которые направляются в Европу в туристических целях. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что ранее СМИ со ссылкой на источники в Еврокомиссии рассказали о том, что с 12 сентября 2022 года въезд из России в ЕС будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Кроме того, исключение планировалось сделать для журналистов.

Дипломаты подчеркнули, что «данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну».