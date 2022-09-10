В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Посольство Финляндии в Москве разъяснило вопрос о запрете на въезд в ЕС из России

Илья Родин

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию СМИ о запрете на въезд в ЕС гражданам РФ, которые направляются в Европу в туристических целях. Об этом пишет ТАСС.

Посольство Финляндии разъяснило вопрос о въезде россиян в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее СМИ со ссылкой на источники в Еврокомиссии рассказали о том, что с 12 сентября 2022 года въезд из России в ЕС будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Кроме того, исключение планировалось сделать для журналистов.

Названы три условия въезда россиян в ЕС

Дипломаты подчеркнули, что «данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну».

Напомним, что Варшава и страны Балтии согласовали ограничения на въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами в ЕС. Их введение планируется с 19 сентября. В Хельсинки, в свою очередь, заявили, что не присоединятся к этой инициативе до тех пор, пока Еврокомиссия не предоставит необходимые разъяснения.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители