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6 часов назад

Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде

Майк Габриелян

МВД Сербии запретило гей-парад в Белграде из-за угрозы беспорядков. Организаторы могут обжаловать данное решение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страна находится в тяжелой ситуации. Власти обеспокоены из-за ситуации в сфере безопасности и «не хотят видеть никаких беспорядков».

«Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы оспы обезьян»... - сказал Вучич.

Решение МВД о запрете было вынесено за 36 часов до начала мероприятия. Организаторы смогут его обжаловать в установленном законом порядке.

Сербская православная церковь ранее призвала верующих на массовый молебен у белградского храма Святого Саввы. Он посвящен защите традиционных ценностей.

Сегодня Вучич собрал Совет национальной безопасности Сербии. Он заявил, что ЕС требует усиления переговоров и скорого решения «вопроса Косово»,

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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