Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании

Наследный принц Чарльз официально провозглашен новым британским монархом. Он принял имя Карл III. После смерти государыни Елизаветы II он стал королем автоматически, в силу титула, но его признание сувереном состоялось только после церемонии в Сент-Джеймсском дворце. Об этом пишет Hindustan Times.
Отмечается, что фактически Чарльз остался Чарльзом, но в российской культурной традиции монархов с этим именем принято называть на германский манер Карлами. Луи у нас становились Людовиками, а Джорджи - Георгами. В СМИ он будет фигурировать в дальнейшем как Карл III.
По данным издания, в пятницу, 9 сентября, британский монарх пообещал нести пожизненную службу, так же, как и его царственная матушка.
Король Британии Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, его супругу Кейт Миддлтон - принцессой Уэльской. Он назвал Уильяма «Тайвисог Симру» - это древний валлийский титул, означает «принц» или «вождь», сообщает Greek City Times.
Монарх подчеркнул, что рассчитывает, как и прежде, на помошь супруги Камиллы, которая становится королевой-консортом.
Кроме того, Карл III упомянул в своей речи принца Гарри, отметив, что любит младшего сына и его жену Меган Маркл, которые строят свою жизнь в США.