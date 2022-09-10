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14 минут назад

Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании

Илья Родин

Наследный принц Чарльз официально провозглашен новым британским монархом. Он принял имя Карл III. После смерти государыни Елизаветы II он стал королем автоматически, в силу титула, но его признание сувереном состоялось только после церемонии в Сент-Джеймсском дворце. Об этом пишет Hindustan Times.

Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что фактически Чарльз остался Чарльзом, но в российской культурной традиции монархов с этим именем принято называть на германский манер Карлами. Луи у нас становились Людовиками, а Джорджи - Георгами. В СМИ он будет фигурировать в дальнейшем как Карл III.

Меган Маркл изменила свои планы после смерти Елизаветы II

По данным издания, в пятницу, 9 сентября, британский монарх пообещал нести пожизненную службу, так же, как и его царственная матушка.

Король Британии Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, его супругу Кейт Миддлтон - принцессой Уэльской. Он назвал Уильяма «Тайвисог Симру» - это древний валлийский титул, означает «принц» или «вождь», сообщает Greek City Times.

Монарх подчеркнул, что рассчитывает, как и прежде, на помошь супруги Камиллы, которая становится королевой-консортом.

Кроме того, Карл III упомянул в своей речи принца Гарри, отметив, что любит младшего сына и его жену Меган Маркл, которые строят свою жизнь в США.

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