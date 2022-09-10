Зеленский подарил Халуку Байрактару вышиванку с изображением беспилотника

Президент Украины Владимир Зеленский подарил гендиректору турецкой компании Baykar Халуку Байрактару вышиванку с изображением беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

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На встрече в Киеве Зеленский вручил Байрактару сорочку с традиционным узором и изображением БПЛА. Украинский лидер также наградил турка орденом «За заслуги» I степени.

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Стороны обсудили строительство на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar и дальнейшее сотрудничество Киева с Baykar «для усиления обороноспособности» Киева.

В 1986 году в Турции семьёй Байрактаров была основана частная компания «Baykar Makina», которая занималась производством автозапчастей. С 2000 года Baykar Makina начала работы в области авиастроения, в частности, в разработке и производстве БПЛА.