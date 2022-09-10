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8 минут назад

Вучич сообщил об ультиматуме ЕС по Косово

Майк Габриелян

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ЕС требует усиления переговоров и скорого решения «вопроса Косово», чтобы лишить президента РФ Владимира Путина довода о лицемерии Запада. Об этом сообщает сербский портал «Новости».

Вучич сообщил об ультиматуме ЕС по Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вучич рассказал, что накануне вечером провел двухчасовую беседу со спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком, а также с советниками по внешней политике Франции и ФРГ - Эммануэлем Боно и Йенсом Плетнером.

Александр Вучич: Сербия никогда не будет в НАТО

Президент рассказал, что получил от них предложение об усилении переговоров в Брюсселе, чтобы прийти к скорому и окончательному решению «всех нерешенных вопросов, касающихся Косово и Метохии».

«Они считают, что в условиях украинского кризиса новых конфликтов Европе не нужно, и поэтому необходимо быстрое решение. Крупные западные державы плюс Турция хотят решения «проблем» в Косово и Метохии», - объяснил Вучич.

По его словам, таким образом, Западу «было бы намного легче дать ответ Владимиру Путину по вопросу правового прецедента и предоставления «независимости» Косово».

Ранее Вучич заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово Белградом не будет.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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