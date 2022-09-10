Женщина погибла при взрыве смартфона Redmi 6A

Индийский техноблогер MD Talk опубликовал в Twitter кадры поврежденного смартфона Redmi 6A и фотографию своей тети, погибшей при взрыве гаджета.

Фото: MD Talk YT (Manjeet)/Twitter MD Talk YT (Manjeet)/Twitter

По словам блогера, он обнаружил свою тетю мертвой на кровати, а рядом с ее лицом лежал взорвавшийся Redmi 6A. В своем сообщении MD Talk отметил аккаунт индийского подразделения Redmi, вице-президента Xiaomi и директора по маркетингу компании. Местное подразделение Xiaomi отреагировало на инцидент и на данный момент пытается связаться с семьей погибшей с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Redmi 6A — бюджетный смартфон дочернего бренда Xiaomi, представленный в 2018 году. Гаджет поступил в продажу по цене менее $150 (около 9 тыс. руб.). По состоянию на 2022 год смартфон признан компанией устаревшим — последним обновлением для устройства стал Android 10 и MIUI 12.