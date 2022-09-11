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40 минут назад

«Фактически управляет ЕС»: британцы оценили ультиматум Путина по газу и нефти

Вечерняя Москваиещё 10

Читатели британской газеты The Telegraph оценили ультиматум президента России Владимира Путина по вопросу поставок газа и нефти в ЕС и последующий отказ альянса ввести потолок цен на энергоресурсы.

Британцы оценили ультиматум Путина по газу и нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Путин фактически управляет ЕС. По крайней мере, они следуют его словам, — написал один из пользователей.

Еще один человек написал, что Брюссель «снова и снова демонстрирует свою некомпетентность». Помимо этого, кто-то посетовал, что большая часть Европы переживает рецессию, передает РИА Новости.

7 сентября СМИ сообщили, что Еврокомиссия предложила ограничить цену на газ из России до 50 евро за мегаватт-час, однако назвала это рискованным шагом.

Ультиматум Путина подействовал на ЕС

Путин вскоре заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут потолок цен на сырье из страны. Он также назвал инициативу по введению потолка на энергоресурсы глупой, так как ее реализация приведет к резкому росту цен на нефть и газ.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что в случае введения ограничения цен поставки газа из России могут полностью прекратиться, усложнив и без того непростую ситуацию с запасами голубого топлива в ЕС.

В мире,Владимир Демидов,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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