Военный эксперт Бен Ходжес заявил на конференции, что верит в военную победу Киева в конфликте. Он добавил, что Украина якобы «вернет» Крым в течение года. Об этом пишет обозреватель Михаил Васюра в статье для журнала Newsweek.

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Отмечается, что Ходжес ранее командовал войсками США в Европе. В настоящее время он является экспертом Вашингтонского Центра анализа европейской политики. Его резкие, жесткие комментарии получают вирусное распространение в мировой прессе.

В декабре 2021 года он предсказал Киеву поражение в возможном военном конфликте с Россией. В марте 2022 года предрек, что через 10 дней у российской армии закончатся снаряды и ракеты.

На полях Тбилисской международной конференции Института Маккейна, которая прошла на этой неделе, он объявил, что украинцы якобы «спасли свою страну».

Он подчеркнул также, что Киеву якобы удастся восстановить суверенитет в полном объеме, вернуть Донбасс и Крым. По его мнению, это может произойти в следующем году.