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3 часа назад

Бербок прибыла в Киев ночным поездом

ТК «Звезда»иещё 4

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев ночным поездом. Это уже второй визит главы МИД ФРГ на Украину.

Бербок прибыла в Киев ночным поездом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прибыла сегодня в Киев, чтобы показать, что они (украинцы - ред.) могут далее полагаться на нас. Что мы продолжаем поддерживать Украину, пока это необходимо, - поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», - приводят РИА Новости рассылку немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее немецкие политические партии обрушились с критикой на главу МИД страны Анналену Бербок. Ранее, 31 августа, во время выступления она заявила, что будет поддерживать украинцев, невзирая на мнение немецких избирателей.

В частности, она сказала, что «если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание; неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины». После этого многие депутаты осудили слова министра иностранных дел и заявили, что ее фигура - это «ошибка и опасность» для Германии.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц поддержал главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок в стремлении «помогать Украине несмотря на мнение избирателей» и признал, что для федерального правительства помощь Украине сейчас превыше интересов немцев. Он оценил решимость министра иностранных дел по украинскому вопросу.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
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