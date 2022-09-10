Бербок прибыла в Киев ночным поездом

«Я прибыла сегодня в Киев, чтобы показать, что они (украинцы - ред.) могут далее полагаться на нас. Что мы продолжаем поддерживать Украину, пока это необходимо, - поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», - приводят РИА Новости рассылку немецкого внешнеполитического ведомства.

В частности, она сказала, что «если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание; неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины». После этого многие депутаты осудили слова министра иностранных дел и заявили, что ее фигура - это «ошибка и опасность» для Германии.