Ультиматум Путина подействовал на ЕС

Предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ. Об этом сообщает обозреватель издания The Telegraph Том Рис.

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По его мнению, накануне в ходе совещания министры попросили Европейскую комиссию подготовить подробный план по ослаблению напряженности на энергетических рынках. Рис отметил, что Европа столкнулась с острым кризисом, который возник в результате резкого увеличения стоимости энергоносителей и их дефицита.

«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», — подытожил эксперт.

Еврокомиссия 9 сентября на экстренной встрече министров представила список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер было также представлено введение предельных цен на российский трубопроводный газ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе, заявил, что министры стран — членов Евросоюза не смогли прийти к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России.