В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
52 минуты назад

The Telegraph: предупреждение Путина заставило ЕС отказаться от введения лимита цен на газ

Газета.Ru

Предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило Европейский союз отказаться от инициативы установить лимит цен на газ. Об этом сообщает обозреватель издания The Telegraph Том Рис.

Ультиматум Путина подействовал на ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, накануне в ходе совещания министры попросили Европейскую комиссию подготовить подробный план по ослаблению напряженности на энергетических рынках. Рис отметил, что Европа столкнулась с острым кризисом, который возник в результате резкого увеличения стоимости энергоносителей и их дефицита.

«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», — подытожил эксперт.

Еврокомиссия 9 сентября на экстренной встрече министров представила список из пяти пунктов по выходу из энергетического кризиса. Среди этих мер было также представлено введение предельных цен на российский трубопроводный газ.

В Европе ожидают одну из худших зим в истории

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в совещании в Брюсселе, заявил, что министры стран — членов Евросоюза не смогли прийти к какому-либо решению насчет введения потолка цен на газ из России.

Комментируя эту инициативу Еврокомиссии, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва перестанет поставлять газ и нефть государствам, которые введут потолок цен на российское сырье.

В мире,Политика,Петер Сийярто,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
101
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители