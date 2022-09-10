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17 минут назад

Венгрию хотят изгнать из Евросоюза из-за пророссийской позиции

Ura.Ru

В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек.

Венгрию хотят изгнать из Евросоюза из-за пророссийской позиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС.

Видеозапись с министром приводит Чешское радио на своем youtube-канале.

Ранее МИД Венгрии поставил перед Еврокомиссией вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России, пишет RT. Там заявили, что ограничения наносят больше вреда самой Европе, передает деловое издание «Взгляд».

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Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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