В будущем Венгрию могут выгнать из Европейского союза из-за того, что она не поддерживает антироссийские санкции. Такое заявление сделал министр по европейским делам Микулаш Бек.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — отметил он, добавив, что допускает вероятность выхода Венгрии из ЕС.

Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. Одними из последних ограничений являлось полное или частичное эмбарго на российские энергоресурсы — из-за этого в Европе случился сильнейший газовый кризис. Теперь представители ЕС обсуждают введение потолка цен на российский газ, и там уже случился раскол по данному вопросу. Единогласное решение так и не принято.