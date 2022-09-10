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1 час назад

Рогов: Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с ЗАЭС

Газета.Ruиещё 2

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — рассказал Рогов.

Он утверждает, что сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

Гросси сделал важное заявление после визита на ЗАЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением станции.

Гросси считает, что события вокруг Запорожской АЭС говорят об абсолютной необходимости создания такой зоны. Это предложение было сформулировано в докладе МАГАТЭ по результатам визита миссии на станцию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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