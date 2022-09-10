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1 час назад

В правящей партии Польши заявили о жертве страны при вступлении в ЕС

Ura.Ru

Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе.

Конец стране: В правящей партии Польши пожалели о вступлении в ЕС
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian.

Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик.

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Ранее Качиньский потребовал от Германии выплат репараций для Польши из-за убытков понесенных во Второй Мировой войне. «Национальная служба новостей» передавала, что у Германии может не хватит денег на выплату всех репараций.

В мире,Олаф Шольц,Ярослав Качиньский,ЕС,
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