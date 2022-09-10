Конец стране: В правящей партии Польши пожалели о вступлении в ЕС

Евросоюз — культурно чуждый проект для Польши, но польские власти закрыли на это глаза ради суверенитета. Об этом заявил председатель организации «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в Карпаче на этой неделе.

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«Мы понимаем, что Западная Европа чужда нам в культурном отношении. Польша подтвердила это во время вступления, приняв резолюцию в защиту своего суверенитета», — цитирует Качиньского The Guardian.

Он добавил, что «суть проекта ЕС ясна: кто сильнее, тот и прав». В ЕС лидер Германия, поэтому у канцлера Олафа Шольца присутствуют планы по созданию сверхгосударства с главенствующей ролью его страны, добавил польский политик.