В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
57 минут назад

Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II

Lenta.ruиещё 1

Американский президент Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II. Как уточнили в пресс-службе в воскресенье, 11 сентября, глава государства принял приглашение.

«Его будет сопровождать первая леди ДжилДжилл Байден», — отметили в Белом доме.

О том, что Байден посетит похороны королевы Великобритании, стало известно еще 9 сентября. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источники.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

В мире,Джилл Байден,Елизавета II,Джозеф Байден,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители