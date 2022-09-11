Американский президент Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II. Как уточнили в пресс-службе в воскресенье, 11 сентября, глава государства принял приглашение.

«Его будет сопровождать первая леди ДжилДжилл Байден», — отметили в Белом доме.

О том, что Байден посетит похороны королевы Великобритании, стало известно еще 9 сентября. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источники.