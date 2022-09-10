"Черная метка": Почему у Елизаветы II перед смертью потемнели руки

Сейчас о почерневшей коже Елизаветы II немало спорят в Сети. Кто-то считает, что это «чёрная метка» - предвестник скорой кончины. Другие отмечают, что пятно напоминает гангрену – хотя откуда ей взяться у королевы Великобритании. Наконец, третьи предположили, что Елизавета II просто поранилась ненадолго до съёмки или, возможно, обожглась.

Фото: официальный сайт Букингемского дворца официальный сайт Букингемского дворца

Однако все теории разбиваются о тот факт, что похожее пятно на руке королевы видели ещё в 2019 году. Его можно разглядеть на снимке, где Елизавета II позирует с королём Иордании, его женой и своей дочерью принцессой Анной. Ни ожог, ни синяк, ни гангрена, ни «чёрная метка» явно не могли появиться так рано и просуществовать целых три года.

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Один из российских экспертов согласился высказать свои предположения журналистам. С врачом побеседовали корреспонденты «Московского комсомольца», которым он рассказал: это могла быть запущенная форма атеросклероза.

Вы посмотрите на последней фотографии, что там с пальцами: они совсем белые, судя по всему, у королевы последние дни ей жизни совсем не было кровоснабжения, - заявил эксперт.

Что касается пятна, то, по его словам, оно похоже на след от катетера:

Видимо, жизнь в Елизавете уже давно поддерживали сильнодействующими препаратами. Она постоянно находилась на капельницах.

Пятно могло появиться из-за тонких стенок венозных сосудов. С причиной ухода из жизни Елизаветы II оно никак не связано, считает эксперт.

Другой интересный вопрос, который возникает в связи с этим: почему же пятна на руках королевы так редко замечали её подданные. На самом деле. Найти ответ очень легко – достаточно посмотреть на фотографии Елизаветы II повнимательнее. Можно увидеть, что обычно на публике она надевала перчатки, а руки показывала очень редко.

Между тем, не только руки Елизаветы II подверглись тщательному изучению и обсуждению. Неожиданную реакцию вызвала фотография младшего сына королевы, Эдварда – на снимке он выкапывает в саду яму под дерево. Многие сочли яму похожей на могилу, что вызвало соответствующие шутки. В результате с сайта Букингемского дворца снимок удалили.

И, конечно, немалому осуждению подверглась невестка королевы Меган Маркл. Как ранее писал портал 2x2.su, Меган Маркл и принц Гарри не успели проститься с Елизаветой II. Но если принц просто опоздал на пару часов из-за того, что находился в Европе, Маркл даже не попыталась отправиться в Шотландию. Многих это неприятно удивило.

Меган настолько зла на семью, что не приедет проститься (и простить?) с королевой? – поражалась в социальных сетях журналистка Ксения Собчак.

Правда, журналистке вскоре напомнили, что сама королевская семья не приняла Меган Маркл в качестве супруги принца Гарри – возможно, молодая женщина решила не ехать лишь для того, чтобы не провоцировать новый скандал.