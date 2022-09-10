Европа начала «полную мобилизацию» из-за энергокризиса

Европейские государства стали массово вводить экстренные меры в целях противодействия последствиям энергетического кризиса. Информация об этом появилась в пятницу, 9 сентября в материале газеты Financial Times.

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В частности президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как экстраординарную и призвал к «полной мобилизации» для борьбы с энергетическим кризисом, пишет газета «Известия».

Скандинавские государства вынуждены были предоставить экстренную экономическую помощь своим производителям электроэнергии после того, как те столкнулись с повышающимся спросом на залоговые процедуры для своих операций хеджирования.

Глава финского Минэкономики, комментируя последствия энергетического кризиса для его государства, отметил, что они могут сравниться с последствиями банкротства кредитной организации Lehman Brothers 14 лет назад.