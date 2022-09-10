Венгрию заподозрили в намерении признать Крым российским

Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о «суверенитете» Киева над Крымом. Об этом заявил в статье для украинского телеканал Espreso журналист Богдан-Олег Горобчук.

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«Чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат», — написал Горобчук, напомнив, что большинство населения полуострова составляют русские.

Журналиста также возмутило то, что авторы венгерского учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было бы рассказать некие негативные факты о восточном соседе Украины.

«Наши западные соседи [Венгрия] — русофилы <…> Что с ними делать?», — посетовал обозреватель.