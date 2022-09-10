Венгрию заподозрили в намерении признать Крым российским

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1 час назад

Украинцы испугались, что Венгрия признает Крым российским

Ura.Ru

Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о «суверенитете» Киева над Крымом. Об этом заявил в статье для украинского телеканал Espreso журналист Богдан-Олег Горобчук.

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Фото: ТАССТАСС

«Чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат», — написал Горобчук, напомнив, что большинство населения полуострова составляют русские.

Журналиста также возмутило то, что авторы венгерского учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было бы рассказать некие негативные факты о восточном соседе Украины.

«Наши западные соседи [Венгрия] — русофилы <…> Что с ними делать?», — посетовал обозреватель.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Однако Киев отказывается признавать потерю полуострова. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территории «любыми средствами». За возвращение республики в состав Украины также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Крыму подобные заявления назвали «ахинеей». Глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что Украина в ее границах 1991 года не будет более существовать. В бундестаге также назвали нереалистичной идею Зеленского о возвращении Крыма.

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В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Сергей Аксенов,Бундестаг,
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