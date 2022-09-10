СМИ: Россия заработала на санкциях Запада

По словам автора, хотя европейские страны взяли курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт энергоресурсов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры углеводородов. Ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям. Таким образом, «развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, стали заложниками и даже жертвами собственных экономик», резюмировал обозреватель.