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18 минут назад

Yahoo News Japan: Россия заработала на санкциях Запада

Ura.Ru

Читатели японского издания Yahoo News Japan заявили о бесполезности введенных Западом антироссийских санкций. Портал опубликовал материал, в котором сообщалось о росте российских доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на введенные Западом ограничения.

СМИ: Россия заработала на санкциях Запада
Фото: ТАССТАСС

По словам автора, хотя европейские страны взяли курс на отказ от российских нефти и газа, Москва продолжила экспорт энергоресурсов, перенаправив его на азиатские и ближневосточные рынки. Причем российское топливо закупают не только Индия и Китай, но и Саудовская Аравия и ОАЭ — экспортеры углеводородов. Ближневосточные монархии фактически проигнорировали требование США увеличить добычу нефти, чтобы сбить взлетевшие до близких к рекордным значениям. Таким образом, «развитые страны, которые не смогли нанести России сокрушительный удар одними санкциями, стали заложниками и даже жертвами собственных экономик», резюмировал обозреватель.

Страны Запада ввели жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения коснулись энергетического, финансового и банковского секторов. В частности, «недружественные страны» пытаются добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. По мнению Вашингтона, цена за баррель нефти должна держаться на отметке 40-60 долларов. Однако, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустин, попытка Запада ограничить энергетический экспорт привела к росту нефтегазовых доходов в России. Британский журнал The Spectator сделал вывод, что самым большим провалом президента США Джо Байдена стали антироссийские санкции.

В мире,Джозеф Байден,Yahoo,
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