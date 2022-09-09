Олаф Шольц рассказал о любви к купленному 40 лет назад портфелю

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своем портфеле, купленном им почти 40 лет назад, и раскрыл его секрет. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Политик разместил в соцсети снимки с указанным аксессуаром, объяснив, что любит его. По словам чиновника, он до сих пор активно пользуется сумкой, беря ее с собой в поездки.

«Скоро будет 40 лет, как мой черный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрел его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. (...) С каждым годом он нравится мне все больше и больше», — написал политик.

Кроме того, канцлер указал, что окружающих интересовало, что скрыто в данном портфеле. Так, он признался, что носит в нем свои очки, бумаги и газеты.