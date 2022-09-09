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4 часа назад

Олаф Шольц рассказал о любви к купленному 40 лет назад портфелю

Lenta.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своем портфеле, купленном им почти 40 лет назад, и раскрыл его секрет. Соответствующий пост появился в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Олаф Шольц рассказал о любви к купленному 40 лет назад портфелю
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик разместил в соцсети снимки с указанным аксессуаром, объяснив, что любит его. По словам чиновника, он до сих пор активно пользуется сумкой, беря ее с собой в поездки.

«Скоро будет 40 лет, как мой черный портфель сопровождает меня на каждую встречу, в поездках за границу и на отдых. Я приобрел его, будучи молодым юристом. То, что я к нему привязан, это очевидно. (...) С каждым годом он нравится мне все больше и больше», — написал политик.

Кроме того, канцлер указал, что окружающих интересовало, что скрыто в данном портфеле. Так, он признался, что носит в нем свои очки, бумаги и газеты.

В августе сообщалось, что британский государственный деятель и бывший глава министерства финансов Риши Сунак принял участие в дебатах в Дарлингтоне в дырявых ботинках на фоне обвинений в расточительности. Сообщается, что 42-летний политик появился на публике в поношенной обуви из потертой кожи с большой дырой в подошве, которую демонстрировал, положив ногу на ногу. Утверждается, что данный поступок в ходе предвыборной кампании не является случайностью: британская общественность считает, что Сунак «далек от народа» и слишком часто говорит о материальных благах.

В мире,Риши Сунак,Олаф Шольц,
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