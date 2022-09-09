Байден подтвердил приезд на похороны Елизаветы II

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время поездки в штат Огайо. "Я пока не знаю деталей, но я поеду", - добавил американский лидер. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

Байден также сообщил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. "Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил", - заявил глава Белого дома.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Из-за смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, в Великобритании с 9 сентября объявлен национальный траур, который продлится до дня похорон. Дата их проведения пока не объявлена.