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46 минут назад

Экс-разведчик США Риттер: антироссийские санкции приведут к бунтам во всей Европе

Ura.Ruиещё 1

Санкции против РФ приведут к бунтам и революции в Европе этой зимой. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

Европе предрекли массовые бунты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим. <…> «Они [европейские политики] увидят революцию, которая перевернет Европу этой зимой и будет вызвана недовольством из-за экономической политики их [народа] элит», — говорит Риттер.

Его слова приводит «Известия». По словам бывшего офицера, политическую элиту народ просто снесет, чтобы снова в Европе настала экономическая стабильность.

Европе предрекли большой раскол из-за Украины

Ранее сообщалось, что ЕС передумал вводить ценовой потолок на газ из-за ультиматума Путина. Причиной этого стала угроза президента РФ Владимира Путина прекратить поставки энергоресурсов в ответ на любое ограничение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал способ решения энергетического кризиса в Европе, пишет Дни.ру. В свою очередь, в Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены, сообщает RT.

Европа и США ввели против России жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине. Главные цели российских военных на этой территории — спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.

В мире,Скотт Риттер,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Казначейство США,Госдума,ЕС,
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