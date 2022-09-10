Европе предрекли массовые бунты

Санкции против РФ приведут к бунтам и революции в Европе этой зимой. Об этом заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

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«Запад провалился в попытках помешать российской спецоперации на Украине. Ничего из того, что пытался сделать Запад, не увенчалось успехом, напротив, это ударило по ним самим. <…> «Они [европейские политики] увидят революцию, которая перевернет Европу этой зимой и будет вызвана недовольством из-за экономической политики их [народа] элит», — говорит Риттер.

Его слова приводит «Известия». По словам бывшего офицера, политическую элиту народ просто снесет, чтобы снова в Европе настала экономическая стабильность.

Ранее сообщалось, что ЕС передумал вводить ценовой потолок на газ из-за ультиматума Путина. Причиной этого стала угроза президента РФ Владимира Путина прекратить поставки энергоресурсов в ответ на любое ограничение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал способ решения энергетического кризиса в Европе, пишет Дни.ру. В свою очередь, в Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены, сообщает RT.