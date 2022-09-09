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7 часов назад

Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом

ТАССиещё 2

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу высшую военную латвийскую награду - орден Виестура. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Президент Латвии наградил Зеленского высшим военным орденом
Фото: ReutersReuters

"Сегодня в ходе встречи в Киеве президент Латвии вручил главе украинского государства высшую военную награду Латвийской Республики - орден Виестура", - говорится в сообщении,

Решение о награждении Зеленского принял капитул орденов Латвии 1 марта 2022 года за "героическую защиту своей страны", а также "за защиту безопасности Европы", утверждается в сообщении.

Орден Виестура - высшая военная государственная награда Латвии, учрежден в 1938 году, перестал существовать после присоединения Латвии к СССР в 1940 году, восстановлен в 2004 году. Орден был учрежден "в память о могуществе древней самостоятельной Латвии" и назван в честь легендарного вождя народа земгалов (предков латышей) Виестурса.

В мире,Владимир Зеленский,
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