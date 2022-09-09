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1 час назад

Премьер Венгрии Орбан выступил против миграции в Европе из-за "угрозы безопасности"

Газета.Ruиещё 1

Венгрия планирует стать самой безопасной страной в Европе и не считает, что из миграции «может выйти что-то хорошее». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе приведения к присяге первых членов пограничных отрядов, которые будут помогать полицейским и военным на границе. Его слова приводит РИА «Новости».

Орбан выступил против миграции в Европе из-за "угрозы безопасности"
Фото: Bertrand Guay/Pool/APBertrand Guay/Pool/AP

«Мы не можем отказаться и от нашей великой цели, чтобы Венгрия стала самой безопасной страной в Европе. Этому угрожает самая серьезная проблема нашего времени, которую называют миграцией», — заявил политик.

Орбан также обратил внимание собравшихся на «цивилизационный» характер угрозы, которую несет с собой миграция.

«По примеру Западной Европы мы можем видеть, что на этом фронте достаточно ошибиться один раз. Как только где-то осядут незаконно прибывающие мигранты из других культур, там больше нельзя будет повернуть вспять колесо времени, и жизнь уже никогда не будет прежней. Нам, венграм, кто угодно может говорить что угодно, мы не верим, что из миграции может выйти что-то хорошее. Мы хотим, и это наше прирожденное право, чтобы Венгрия оставалась страной венгров», — резюмировал Орбан.

Орбан ранее высмеял критику «левых» СМИ в свой адрес и отверг обвинения в расизме и антисемитизме. В ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в США он отметил, что его приезду пытались помешать представители подобных медиа.

До этого крупнейшая еврейская организация Венгрии Mazsihisz потребовала встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном после его высказываний о народах «смешанной расы» и «навязанных Еврокомиссией мигрантах».

В мире,Виктор Орбан,Еврокомиссия,
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