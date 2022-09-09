Орбан выступил против миграции в Европе из-за "угрозы безопасности"

«По примеру Западной Европы мы можем видеть, что на этом фронте достаточно ошибиться один раз. Как только где-то осядут незаконно прибывающие мигранты из других культур, там больше нельзя будет повернуть вспять колесо времени, и жизнь уже никогда не будет прежней. Нам, венграм, кто угодно может говорить что угодно, мы не верим, что из миграции может выйти что-то хорошее. Мы хотим, и это наше прирожденное право, чтобы Венгрия оставалась страной венгров», — резюмировал Орбан.