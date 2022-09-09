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8 часов назад

На границе России и Харьковской области выстроилась очередь из беженцев

Lenta.ru

На границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

На границе России и Харьковской области выстроилась очередь из беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что длина очереди составляет 3-4 километра. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.

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В машинах, выстроившихся у пункта пропуска, много женщин и детей, отмечают в агентстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Украинская армия попыталась сходу зайти в Балаклею, но была остановлена подразделениям Росгвардии.

В мире,Росгвардия,
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