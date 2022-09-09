На границе России и Харьковской области выстроилась очередь из беженцев

На границе России и Харьковской области, в районе пункта пропуска Логачевка, выстроилась многокилометровая очередь из беженцев. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сообщается, что длина очереди составляет 3-4 километра. Жители Балаклеи и Купянского покидают свои дома из-за участившихся обстрелов.

В машинах, выстроившихся у пункта пропуска, много женщин и детей, отмечают в агентстве.