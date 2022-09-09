Появились рекомендации Еврокомиссии по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Еврокомиссия также рекомендовала ЕС не выдавать россиянам многократные шенгенские визы с длительным сроком действия, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.

Также необходимо сделать выдачу шенгенских виз россиянам «последним приоритетом» консульских служб, считает Еврокомиссия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе брифинга, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

Он подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине лежит на российских властях, а не на простых гражданах.