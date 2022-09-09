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21 минуту назад

Еврокомиссия дала рекомендации странам ЕС по ограничению выдачи виз россиянам

Газета.Ru

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС тщательно проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Появились рекомендации Еврокомиссии по выдаче виз россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еврокомиссия также рекомендовала ЕС не выдавать россиянам многократные шенгенские визы с длительным сроком действия, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.

«Не хотим давать эту привилегию русским». В ЕС предложили аннулировать уже выданные визы

Также необходимо сделать выдачу шенгенских виз россиянам «последним приоритетом» консульских служб, считает Еврокомиссия.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе брифинга, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

Он подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине лежит на российских властях, а не на простых гражданах.

Говоря о возможности запрета на визы для россиян, Шольц напомнил, что Европейский союз ранее ввел санкции в отношении России, которые «затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России».

В мире,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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