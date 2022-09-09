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8 часов назад

Белый дом рассказал о перспективе встречи Путина и Байдена

Елена Прошина

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалсь комментировать возможность встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в рамках саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщает ПРАЙМ.

Белый дом рассказал о перспективе встречи Путина и Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жан-Пьер добавила, что «до этого ещё далеко». При этом она уточнила, что все объявления о возможных контактах между Путиным и Байденом будут сделаны «в должное время».

В МИД рассказали о планах на встречу Путина и Зеленского на G20

Саммит стран «Большой двадцатки» назначен на 15-16 ноября и пройдёт на Бали. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что присутствие Путина на саммите пока не подтверждено и станет известно ближе к началу мероприятия.

Ранее Дмитрий Песков уточнил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 будет принято на основе различных факторов, в том числе вопроса безопасности.

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