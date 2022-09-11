Байден объяснил отказ комментировать контрнаступление Украины

Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии», — рассказал Байден.
Так он ответил на вопрос журналиста о том, осведомлен ли президент США о происходящем на Украине.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей региона эвакуироваться в Россию. Ганчев заверил, что им будет оказана необходимая помощь и что повода для паники нет.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.