Байден объяснил отказ комментировать контрнаступление Украины

Президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии», — рассказал Байден.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, осведомлен ли президент США о происходящем на Украине.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей региона эвакуироваться в Россию. Ганчев заверил, что им будет оказана необходимая помощь и что повода для паники нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.