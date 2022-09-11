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2 часа назад

Байден отказался комментировать ситуацию на Украине

ТАССиещё 3

Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что осведомлен о происходящем на Украине, но отказался комментировать ситуацию вокруг конфликта в стране.

Байден отказался комментировать ситуацию на Украине
Фото: ReutersReuters

В штате Делавэр перед тем, как отправиться в Пентагон, журналисты спросили американского лидера, знает ли он о происходящем на Украине и о перегруппировке российских войск.

"Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается", - ответил глава государства.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции.

В мире,Игорь Конашенков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минобороны России,Пентагон,
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