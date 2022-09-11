Байден отказался комментировать ситуацию на Украине

Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что осведомлен о происходящем на Украине, но отказался комментировать ситуацию вокруг конфликта в стране.

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В штате Делавэр перед тем, как отправиться в Пентагон, журналисты спросили американского лидера, знает ли он о происходящем на Украине и о перегруппировке российских войск.

"Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается", - ответил глава государства.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.