Саакашвили раскаялся в возвращении в Грузию с Украины

«Мой отец понял, что его приезд сюда был ошибкой. Сегодня его приоритет – просто спасти свою жизнь, сохранить здоровье», – сказал Эдуард Саакашвили после встречи с отцом в одной из клиник Тбилиси, где бывший президент, заявивший об ухудшении своего состояния, находится под охраной.