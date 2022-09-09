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9 часов назад

Саакашвили раскаялся в возвращении в Грузию с Украины

Деловая газета "Взгляд"

Арестованный 1 октября прошлого года после нелегального возвращения с Украины в Грузию экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили сожалеет о своем решении покинуть украинскую территорию, заявил его сын Эдуард, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Саакашвили раскаялся в возвращении в Грузию с Украины
Фото: ReutersReuters

«Мой отец понял, что его приезд сюда был ошибкой. Сегодня его приоритет – просто спасти свою жизнь, сохранить здоровье», – сказал Эдуард Саакашвили после встречи с отцом в одной из клиник Тбилиси, где бывший президент, заявивший об ухудшении своего состояния, находится под охраной.

Эдуард Саакашвили предположил, что в таком состоянии его отец просто не сможет заниматься политикой.

По его словам, бывший президент Грузии, отбывающий 6-летнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебным положением, рассчитывает на то, что после недавнего визита к нему иностранных медицинских экспертов будет прогресс по вопросу вывоза за границу на лечение.

В свою очередь, сторонник Саакашвили депутат Коба Накопия, также посетивший бывшего президента в пятницу, высказал надежду на то, что бывшего президента отпустят за границу на лечение.

«Состояние здоровье Саакашвили очень тревожное, – сказал Накопия. – Он потерял 30 кг веса».

Власти Грузии утверждают, что предоставляют Саакашвили все необходимое лечение.

В мире,Михаил Саакашвили,
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