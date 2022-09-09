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1 час назад

Зеленский подписал указ о санкциях против 606 российских политических деятелей

ТАССиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. Соответствующий документ был опубликован в пятницу на сайте офиса украинского лидера.

Зеленский подписал указ о санкциях против 606 россиян
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в среду. Как заявил президент, в новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы.

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Против многих представителей российского руководства, включенных в новый перечень, Киев ранее уже вводил ограничительные меры, в том числе в период правления предыдущего президента (2014-2019) Петра Порошенко. Своим указом Зеленский внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них россиян, включенных в новый перечень. По какой причине санкции были введены повторно, украинские власти не поясняют.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Совет Федерации,Госдума,Совет безопасности РФ,
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