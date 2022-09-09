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1 час назад

Столтенберг: в НАТО сохраняются разногласия с Турцией по поводу приема Финляндии и Швеции

ТАССиещё 5

Разногласия с Турцией по вопросу о членстве Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются, но НАТО надеется их скоро преодолеть.

Генсек НАТО заявил о разногласиях в альянсе
Фото: ReutersReuters

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что альянс видит успехи ВСУ под Херсоном и Харьковом

Он отметил, что по состоянию на данный момент из 30 стран НАТО 24, включая США, подписали протокол о приеме двух упомянутых государств.

"Да, есть разногласия в НАТО. Мы - 30 союзников, и мы не всегда согласны по всем вопросам, и так было всегда. Но мы всегда можем преодолеть эти разногласия, принять меры вместе и выполнить их вместе", - признал он, отвечая на вопрос о затягивании Турцией процесса подписания протокола о приеме Финляндии и Швеции.

"Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении. Но также важно, чтобы мы принимали озабоченность всех стран НАТО в сфере безопасности всерьез, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция", - сказал Столтенберг.

Турция на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года согласилась поддержать решение стран альянса о приглашении Финляндии и Швеции. Однако она обусловила это решение отменой односторонних ограничений этих стран на поставки вооружений в Турцию, введенных в связи с нарушениями прав человека. также Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки признанием террористическими курдских организаций и выдаче Турции несколько десятков человек, среди которых курды обвиняемые в Турции в терроризме и получившие убежище в Финляндии и Швеции, а также укрывшиеся в этих странах бывшие военные, участвовавшие в неудачной попытке госпереворота в 2016 году.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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