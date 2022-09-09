Генсек НАТО заявил о разногласиях в альянсе

"Да, есть разногласия в НАТО. Мы - 30 союзников, и мы не всегда согласны по всем вопросам, и так было всегда. Но мы всегда можем преодолеть эти разногласия, принять меры вместе и выполнить их вместе", - признал он, отвечая на вопрос о затягивании Турцией процесса подписания протокола о приеме Финляндии и Швеции.

"Мы приняли решение пригласить в НАТО Финляндию и Швецию - это историческое решение, и все страны НАТО согласились пригласить их. Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении. Но также важно, чтобы мы принимали озабоченность всех стран НАТО в сфере безопасности всерьез, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция", - сказал Столтенберг.

Турция на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года согласилась поддержать решение стран альянса о приглашении Финляндии и Швеции. Однако она обусловила это решение отменой односторонних ограничений этих стран на поставки вооружений в Турцию, введенных в связи с нарушениями прав человека. также Анкара требует от Стокгольма и Хельсинки признанием террористическими курдских организаций и выдаче Турции несколько десятков человек, среди которых курды обвиняемые в Турции в терроризме и получившие убежище в Финляндии и Швеции, а также укрывшиеся в этих странах бывшие военные, участвовавшие в неудачной попытке госпереворота в 2016 году.