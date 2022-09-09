Совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить любую активность в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который подготовили представители Польши и Канады.

В документе МАГАТЭ говорится, что действия России несут «серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов [АЭС] и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии». Кроме того, организация может «осудить постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов на Украине», включая присутствие там военных и персонала «Росатома».

Совет управляющих — один из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией. В него входят 35 стран, включая Россию.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в отчете по итогам миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию заявило, что с весны на объекте произошло несколько событий, нарушающих принципы ядерной безопасности.

«Генеральный директор оценил отчеты от 5 и 6 августа, подчеркнув, что обстрелы скомпрометировали практически все семь столпов [ядерной безопасности], которые он обозначил в начале конфликта», — говорится в документе.

В отчете говорится, что сотрудники миссии стали свидетелями обстрелов территории вблизи ЗАЭС. К примеру, 3 сентября группа получила указание эвакуироваться на цокольный этаж административного здания. Кроме того, представители агентства зафиксировали различные повреждения станции из-за этих инцидентов, в том числе вблизи зданий реактора.

Кроме того, было повреждено здание, «в котором, помимо прочего, размещается свежее ядерное топливо и хранилище твердых радиоактивных отходов» и здание главной станции оповещения, в котором расположена система физической защиты, указано в документе.

Комментируя отчет, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал США и ЕС надавить на Киев после публикации отчета МАГАТЭ по ЗАЭС.

Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума заявил, что Россия запросила у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси разъяснения по докладу о ситуации на Запорожской АЭС. Слова министра приводятся на сайте дипведомства.

«Существует необходимость получить дополнительные разъяснения, так как по докладу есть ряд вопросов», — сказал он, не перечислив, что именно требуется дополнительно выяснить.

По его словам, дать соответствующие комментарии попросили лично у гендиректора агентства Гросси.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил свое предложение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Как сообщает РИА Новости, он хочет, чтобы Россия и Украина заключили соглашение о защите и неприкосновенности атомной электростанции.

«Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать?» — сказал Гросси.

Глава организации добавил, что уже связался с представителями Москвы и Киева. По словам Гросси, стороны встретятся для изучения плана в течение «10 дней или максимум двух недель».

Напомним, что ЗАЭС перешла под контроль российских войск в ходе освобождения Запорожской области. После этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали территорию станции.

Ранее на станции побывала миссия МАГАТЭ, которая оценила обстановку. По итогам визита Гросси предложил создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что идея главы агентства пока «рыхлая и сырая», однако ее «вектор заслуживает внимания».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал меры, изложенные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в докладе по ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит «РБК-Украина».

«Касательно предложения генерального директора МАГАТЭ [Рафаэля] Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента, что именно может быть защитой. Если содержание состоит в демилитаризации, то мы можем поддержать», — заявил лидер страны. Он также добавил, что подобные международные организации нуждаются в более широком мандате на свои действия.

Опубликованный МАГАТЭ доклад по итогам посещения миссией агентства Запорожской АЭС не имеет большой ценности, так как не содержит механизмов реализации содержащихся в нем призывов. Об этом в среду заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сопровождавший членов делегации организации на станции.

"Я полностью разделяю оценки. <...> Любой доклад имеет ценность только в одном случае - если он содержит механизмы реализации того, что он констатировал. Никаких таких механизмов в этом докладе не прописано", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Карчаа отметил, что ни у кого не было иллюзий по докладу МАГАТЭ.

"Для нас было крайне важно зафиксировать все то, что мы уже зафиксировали, провести беседы и разъяснения, мы это сделали", - указал он.

По словам эксперта, не было ни одного специалиста-баллиста на линии разграничения.

"Они попробовали прицепить к делегации МАГАТЭ хвост из киевских журналистов. Этот хвост отсекли, потому что он был не согласован", - отметил он.

Советник гендиректора Росэнергоатома подчеркнул, что российские Вооруженные силы физически не могут осуществлять обстрелы территорий, на которых сами же и находятся.

Кто стреляет по ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло намеренно не включить специалистов по баллистике в состав миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы не указывать в своем отчете, откуда обстреливают станцию, заявил Карчаа.

По его словам, в составе миссии "не было ни одного человека, который [даже] приблизительно бы напоминал" специалиста по баллитике.

"Видимо, я так предполагаю, не взяли их намеренно в состав делегации - прикрылись ограниченностью компетенции: она у них такая, какая есть, дескать, "мы не можем авторитетно говорить на тему, связанную с направлением нанесения удара", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что украинская армия обстреливает АЭС из артиллерийских орудий, и "не понять, откуда прилетело, невозможно". При этом, отметил Карчаа, "МАГАТЭ - это все-таки организацию про ядерную радиационную безопасность", поэтому сложно было рассчитывать на то, что она отразит в своем докладе, откуда обстреливается станция.

Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС 1 сентября, а 6 сентября агентство опубликовало доклад о ситуации на станции. Оно призвало создать вокруг АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить возможные аварии из-за боевых действий, но не указало, с какой стороны обстреливается объект. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал, что не может ответить на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС, так как у агентства для этого нет средств.

Теоретическое отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) не предотвратит риск радиационного заражения вследствие ее обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.