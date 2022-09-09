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51 минуту назад

В Харьковской области проводят эвакуацию из Изюма, Купянска и Великого Бурлука

ТАСС

Эвакуация гражданского населения в Харьковской области проводится из Изюма, Купянска, под артобстрелом находится также Великий Бурлук, откуда тоже людям предложено эвакуироваться. Об этом в пятницу заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Соловьев Live".

В Харьковской области проводят эвакуацию из Изюма и Купянска
Фото: ТАССТАСС

"Прежде всего [эвакуация проводится] из города Купянск, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты", - сказал он.

Ганчев отметил, что эвакуация гражданского населения - это первая цель, которая сейчас стоит перед военно-гражданской администрацией Харьковской области. Глава ВГА также добавил, что обратится за помощью к Белгородской области, если будут проблемы с размещением эвакуируемых жителей.

В мире,Виталий Ганчев,
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