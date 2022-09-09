СМИ: жена депутата Рады вывезла за границу полмиллиона долларов

Жена одного из депутатов Верховной рады вывезла за границу более полумиллиона долларов США. Сам парламентарий подозревается в незаконном обогащении. Об этом со ссылкой на Нацагентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) пишет РИА Новости.

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«НАПК выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тысяч долларов США и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка Украины – это более 17 миллионов 845 тысяч гривен», - заявили в ведомстве.

При этом семья подозреваемого задекларировала в 2020 году 335 тысяч гривен, 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро, подчеркнули в НАПК. Заведено уголовное дело, парламентарию грозит до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Имя подозреваемого названо не было.

Ранее агент Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Евгений Шевченко рассказал, что в Запорожье была выявлена схема расхищения и продажи гуманитарной помощи «в промышленных масштабах». Он утверждает, что местные чиновники продавали гуманитарную помощь через торговые сети «АТБ» и «Сильпо».