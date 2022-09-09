Блинкен раскрыл планы Запада по России и Украине

Власти США полагают, что российская сторона рассчитывает сломить волю стран Запада к поддержке Украины и применению санкций, но этого не произойдет. С таким заявлением выступил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

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По его мнению, Москва ожидала, что готовность Запада оказывать экономическое давление "со временем пропадет".

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"Вместо этого мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки", - изложил свою версию развития событий Блинкен.

Как утверждает госсекретарь США, Москва "использует энергоресурсы в качестве оружия против европейских государств", что, по его мнению, приводит к "повышению расходов для семей, компаний, целых стран". По его версии, РФ якобы пытается "сломить волю стран относительно поддержки Украины".

Блинкен в связи с этим отметил, что США прилагают "всеобъемлющие усилия, чтобы помочь европейцам продержаться зиму, во время которой они столкнутся с высокими ценами на энергоносители, из-за чего многим будет трудно обогреть дома". "Мы не бросим европейских друзей", - заверил госсекретарь.