Журналист Мишель Калагхасси в своем материале для Rai Al Youm заявил об «адском плане» Запада, нацеленном на Россию и все страны, добывающие нефть и газ. По его мнению, этот план провалился.

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Калагхасси считает, что «американские, европейские и украинские заговорщики» верили в молниеносную схватку, которая не займёт больше нескольких дней.

Они считали, что смогут быстро остановить российскую спецоперацию и нанести военно-политическое поражение Кремлю. В таком случае России пришлось бы продавать свои ресурсы на условиях Запада.

Наличие этого плана, по мнению автора, объясняет отсутствие интереса европейских стран к сжиженному природному газу до нынешнего кризиса и отсутствие у них инфраструктуры для него.

«Но хорошая и заблаговременная подготовка России обернула результаты в ее пользу и поставила ее врагов перед трудным выбором - сохранить поставки энергоресурсов и свернуть агрессию против России или двигаться к глобальному конфликту, который Москва уж точно не проиграет», - заявил автор.