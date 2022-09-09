Генсек НАТО назвал условие прекращения существования Украины

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Об этом пишет РИА Новости.

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Такое заявление генеральный секретарь Североатлантического альянса сделал на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Брюсселе.

«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», - подчеркнул Столтенберг.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что без спецоперации можно было обойтись, если бы Россию в свое время услышали на Украине, в странах Евросоюза и США. Но в итоге ей не оставили выбора.