Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в разговоре с "Рамблером" рассказал о политических взглядах Карла III, которого 10 сентября официально провозгласят королем Великобритании, и оценил степень его влияния на внутреннюю и внешнюю политику Лондона.





По своим политическим взглядам Карл III консерватор, я бы даже сказал закоренелый консерватор. То есть он отстаивает британские традиции и ценности. В свое время даже было противостояние зоозащитных организаций и королевского дома в связи запретом охоты на лис - традиционной забавы британской элиты.



Думаю, Карл III будет негласно поддерживать курс (нового премьер-министра Великобритании) Лиз Трасс как во внутренней, так и во внешней политике. С другой стороны, при Виндзорах очень сильно изменилась система взаимодействия между королем и ветвями власти. Потому что он отстранился от прямого вмешательства в политические дела, у него осталось несколько ключевых прерогатив: он является главой государства, главой вооруженных сил, главой Англиканской Церкви. За ним закреплены церемониальные функции, в частности открытие сессий парламента. И любой монарх из династии Виндзоров, в том числе и Карл III, будет стараться резко не выражать свою политическую позицию, чтобы не вызвать противостояние внутри британского общества.



Если мы говорим о том, как изменится внутренняя и внешняя политика Великобритании, то прежде всего нам нужно опираться на те конкретные действия, которые будет совершать кабинет министров



Степень влияния Карла III на британские власти формально достаточно высокая. Он, как и его мать, будет проводить активные консультации с премьер-министром и членами правительства. Ему будут доставлять законопроекты, которые он будет рассматривать, вносить собственные коррективы, и затем уже утверждать своей подписью. Соответственно, от него будет зависеть функционирование



Риторика Карла III в отношении России была и остается во многом нейтральной. Он не может выражать собственное мнение по внешней политике, особенно если оно будет противоречить общественному. Он не будет идти на конфликт со своими подданными, поэтому он занимает нейтральную позицию. Принц Чарльз , а ныне король Карл III обладает всей необходимой политической компетентностью для того, чтобы быть главой государства после своей матери королевы Елизаветы II . В годы своей молодости, в 1970-е он активно активно интересовался британской политикой, участвовал в заседаниях парламента и правительства, даже выдвигал свою кандидатуру на пост генерал-губернатора Австралии , которая входит в Содружество наций.По своим политическим взглядам Карл III консерватор, я бы даже сказал закоренелый консерватор. То есть он отстаивает британские традиции и ценности. В свое время даже было противостояние зоозащитных организаций и королевского дома в связи запретом охоты на лис - традиционной забавы британской элиты.Думаю, Карл III будет негласно поддерживать курс (нового премьер-министра Великобритании) Лиз Трасс как во внутренней, так и во внешней политике. С другой стороны, при Виндзорах очень сильно изменилась система взаимодействия между королем и ветвями власти. Потому что он отстранился от прямого вмешательства в политические дела, у него осталось несколько ключевых прерогатив: он является главой государства, главой вооруженных сил, главой Англиканской Церкви. За ним закреплены церемониальные функции, в частности открытие сессий парламента. И любой монарх из династии Виндзоров, в том числе и Карл III, будет стараться резко не выражать свою политическую позицию, чтобы не вызвать противостояние внутри британского общества.Если мы говорим о том, как изменится внутренняя и внешняя политика Великобритании, то прежде всего нам нужно опираться на те конкретные действия, которые будет совершать кабинет министров Элизабет Трасс Степень влияния Карла III на британские власти формально достаточно высокая. Он, как и его мать, будет проводить активные консультации с премьер-министром и членами правительства. Ему будут доставлять законопроекты, которые он будет рассматривать, вносить собственные коррективы, и затем уже утверждать своей подписью. Соответственно, от него будет зависеть функционирование британского парламента Риторика Карла III в отношении России была и остается во многом нейтральной. Он не может выражать собственное мнение по внешней политике, особенно если оно будет противоречить общественному. Он не будет идти на конфликт со своими подданными, поэтому он занимает нейтральную позицию. Олег Охошин Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

Ранее британская The Guardian Новый назвала Карла III публичной фигурой с собственными представлениями "по всем вопросам на свете" и ярым полемистом. В материале газеты отмечалось, что правление может сильно отличаться от того, каким оно было при его матери Елизавете II.