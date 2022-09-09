Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти Елизаветы II

«Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания», — говорится на официальном сайте президента Белоруссии.