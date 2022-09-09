The Independent: роль принца Уильяма вырастет после смерти королевы

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Газета The Independent рассказала, что теперь значимость фигуры принца Уильяма серьезно вырастет, а его королевские обязанности расширятся. Ему придется выполнять больше официальной работы в Соединенном Королевстве и за его пределами.

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Старший ребенок Елизаветы II и наследник престола, принц Чарльз, теперь станет королем Карлом III, а его жена Камилла возьмет на себя роль королевы-консорта.

Смерть Елизаветы означает перетасовку в линии наследования - старший сын Чарльза и принцессы Дианы, Уильям, теперь является наследником престола, а сын Уильяма, принц Джордж, является третьим в очереди.

Уильям был удостоен титула герцога Кембриджского после свадьбы с Кейт Миддлтон в 2011 году, но теперь он будет носить титул герцога Корнуолльского и Кембриджского, приняв титул, ранее принадлежавший его отцу.

The Independent отмечает, что Уильям, скорее всего, унаследует герцогство Корнуолл - поместье площадью 150 тыс. акров и доход, который оценивается в 20 млн фунтов стерлингов в год.

Кейт Миддлтон получила титул герцогини Кембриджской после того, как вышла замуж за Уильяма. С изменением титула мужа ее титул также обновится - она станет герцогиней Корнуольской и Кембриджской, то есть унаследует титул, ранее принадлежавший Камилле.