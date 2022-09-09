Эрдоган пригрозил США покупкой российских истребителей

Турция может обратиться к другим государствам, в том числе и к России, если США откажутся продавать ей самолеты F-16. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

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Турецкий лидер выразил надежду, что Вашингтон не подведет Анкару в вопросе покупки военных самолетов.

«Не только США продают истребители. Великобритания, Франция и Россия также продают их. Есть и такие страны, которые сигнализируют нам об этом», - заметил Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2019 году США исключили Турцию из программы производства F-35 из-за покупки страной российских систем С-400. В США заявляли, что эксплуатация F-35 рядом с российской системой ПВО поможет Москве «считать информацию» об уязвимостях самолетов.