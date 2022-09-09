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1 час назад

Эрдоган пригрозил США покупкой российских истребителей

Алиса Селезнёва

Турция может обратиться к другим государствам, в том числе и к России, если США откажутся продавать ей самолеты F-16. Об этом заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

Эрдоган пригрозил США покупкой российских истребителей
Фото: ReutersReuters

Турецкий лидер выразил надежду, что Вашингтон не подведет Анкару в вопросе покупки военных самолетов.

«Не только США продают истребители. Великобритания, Франция и Россия также продают их. Есть и такие страны, которые сигнализируют нам об этом», - заметил Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2019 году США исключили Турцию из программы производства F-35 из-за покупки страной российских систем С-400. В США заявляли, что эксплуатация F-35 рядом с российской системой ПВО поможет Москве «считать информацию» об уязвимостях самолетов.

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Также в сенате США предупредили, что если Турция не откажется от российских зенитных ракетных комплексов и тесных отношений с Россией, то Вашингтон не предоставит ей истребители F-16.

В мире,Армия,Реджеп Эрдоган,Сенат США,
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