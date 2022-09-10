В Европе забеспокоились из-за развития ядерной программы Ирана

«Пока мы приближались к соглашению, Иран вновь поднял отдельные вопросы, касающиеся его юридически обязывающих международных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его соглашению о гарантиях в связи с ДНЯО... Это последнее требование вызывает серьёзные сомнения в отношении намерений и приверженности Ирана успешному завершению СВПД», — отметила евротройка.