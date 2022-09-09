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1 час назад

Байден посетит похороны Елизаветы II

Lenta.ru

Президент США Джо Байден посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Белый дом.

Байден посетит похороны Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

«Белый дом подтвердил [корреспонденту] Саванне Гатри из NBC News, что президент США Джо Байден примет участие в похоронах королевы Елизаветы II», — передает издание.

Отмечается, что королева будет похоронена после 10 дней траура, в течение которых народ сможет отдать ей дань уважения. NBC пишет, что на мероприятии ожидаются визиты лидеров со всего мира.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Королева скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал в Шотландии. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

В мире,Елизавета II,Джозеф Байден,
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