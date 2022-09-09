Байден посетит похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Белый дом.

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«Белый дом подтвердил [корреспонденту] Саванне Гатри из NBC News, что президент США Джо Байден примет участие в похоронах королевы Елизаветы II», — передает издание.

Отмечается, что королева будет похоронена после 10 дней траура, в течение которых народ сможет отдать ей дань уважения. NBC пишет, что на мероприятии ожидаются визиты лидеров со всего мира.