Оппозиция Молдавии объявила о национальной акции протеста

«[Президент] Майя Санду больше не представляет народ, она должна сдать свои полномочия и уехать. Мы предлагаем ей это сделать до 18 сентября. Если нет, мы соберемся 18 сентября и мирно будем протестовать до конца, пока не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы», — сказал политик.