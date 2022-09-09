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56 минут назад

Оппозиция Молдавии объявила о национальной акции протеста

Газета.Ru

Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» провели многотысячную акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе и объявили о планах масштабного митинга 18 сентября. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Оппозиция Молдавии объявила о национальной акции протеста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что митингующие возмущены бездействием властей на фоне растущих цен на энергоносители, милитаризацией страны и давлением на оппозицию. Участники акции выкрикивали лозунги «Долой власть!», «В отставку!», «Долой Майю Санду!» и «Позор!».

Отмечается, что обвиняемый на родине по делу о банковских махинациях лидер упомянутой партии Илан Шор обратился по видеосвязи и объявил о начале национальной протестной акции 18 сентября.

«[Президент] Майя Санду больше не представляет народ, она должна сдать свои полномочия и уехать. Мы предлагаем ей это сделать до 18 сентября. Если нет, мы соберемся 18 сентября и мирно будем протестовать до конца, пока не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы», — сказал политик.

Ранее протестующие устроили пикет у дома президента Молдавии Санду.

В мире,Илан Шор,
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