Новый король Великобритании Карл III является публичной фигурой с собственными представлениями «по всем вопросам на свете» и ярым полемистом. Его правление может сильно отличаться от того, каким оно было при его матери Елизавете II, пишет The Guardian.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне соберется совет для провозглашения нового короля. Заявление совета будет публично зачитано с балкона Сент-Джеймсского дворца. После этого король встретится с премьер-министром и кабинетом министров, лидером оппозиции, архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера.

По мнению The Guardian, Карл III долгое время жил в тени своей матери и «может безупречно выполнять требуемые от него церемонии». Однако, в отличие от королевы,

он не является таким приверженцем традиций и может попробовать деформализировать монархию.

«Ходят слухи, что он хочет переехать из Букингемского дворца, превратив его в королевское офисное здание и музей, а Кларенс-Хаус оставить своим лондонским домом. Популярным жестом было бы объединить обширные частные сады дворца с Грин-парком», - отмечает издание.

Однако Карл III имеет четкие представления «по всем вопросам на свете» от сельского хозяйства и проблемы изменения климата до альтернативной медицины и активно ранее отстаивал свои взгляды.