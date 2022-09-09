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3 часа назад

The Guardian ожидает проблем от короля Карла III

Алиса Селезнёва

Новый король Великобритании Карл III является публичной фигурой с собственными представлениями «по всем вопросам на свете» и ярым полемистом. Его правление может сильно отличаться от того, каким оно было при его матери Елизавете II, пишет The Guardian.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

Новый монарх Великобритании выбрал себе имя

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне соберется совет для провозглашения нового короля. Заявление совета будет публично зачитано с балкона Сент-Джеймсского дворца. После этого король встретится с премьер-министром и кабинетом министров, лидером оппозиции, архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера.

По мнению The Guardian, Карл III долгое время жил в тени своей матери и «может безупречно выполнять требуемые от него церемонии». Однако, в отличие от королевы,

он не является таким приверженцем традиций и может попробовать деформализировать монархию.

«Ходят слухи, что он хочет переехать из Букингемского дворца, превратив его в королевское офисное здание и музей, а Кларенс-Хаус оставить своим лондонским домом. Популярным жестом было бы объединить обширные частные сады дворца с Грин-парком», - отмечает издание.

Однако Карл III имеет четкие представления «по всем вопросам на свете» от сельского хозяйства и проблемы изменения климата до альтернативной медицины и активно ранее отстаивал свои взгляды.

Монарх еженедельно встречается с премьер-министром Великобритании и может начать оказывать на него сильное влияние, предупреждает газета.

В мире,Видео,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
2
3 часа назад

The Guardian ожидает проблем от короля Карла III

Алиса Селезнёва

Новый король Великобритании Карл III является публичной фигурой с собственными представлениями «по всем вопросам на свете» и ярым полемистом. Его правление может сильно отличаться от того, каким оно было при его матери Елизавете II, пишет The Guardian.

Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Сейчас в Великобритании действует 10-дневный траур, в ходе которого состоится множество торжественных церемоний по прощанию с королевой.

Новый монарх Великобритании выбрал себе имя

10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне соберется совет для провозглашения нового короля. Заявление совета будет публично зачитано с балкона Сент-Джеймсского дворца. После этого король встретится с премьер-министром и кабинетом министров, лидером оппозиции, архиепископом Кентерберийским и деканом Вестминстера.

По мнению The Guardian, Карл III долгое время жил в тени своей матери и «может безупречно выполнять требуемые от него церемонии». Однако, в отличие от королевы,

он не является таким приверженцем традиций и может попробовать деформализировать монархию.

«Ходят слухи, что он хочет переехать из Букингемского дворца, превратив его в королевское офисное здание и музей, а Кларенс-Хаус оставить своим лондонским домом. Популярным жестом было бы объединить обширные частные сады дворца с Грин-парком», - отмечает издание.

Однако Карл III имеет четкие представления «по всем вопросам на свете» от сельского хозяйства и проблемы изменения климата до альтернативной медицины и активно ранее отстаивал свои взгляды.

Монарх еженедельно встречается с премьер-министром Великобритании и может начать оказывать на него сильное влияние, предупреждает газета.

В мире,Видео,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
2
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