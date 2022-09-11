В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
19 минут назад

Минобороны Британии ответило на критику результатов зерновой сделки от Путина

Газета.Ruиещё 2

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия "проводит преднамеренную стратегию дезинформации". Ответ на критику со стороны президента России Владимира Путина из-за результатов зерновой сделки опубликован в Twitter-аккаунте ведомства.

В Британии ответили на критику результатов зерновой сделки от Путина
Фото: ReutersReuters

Британское оборонное ведомство, ссылаясь на ООН, заявило, что около 30% экспортируемого с Украины в рамках сделки зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Там считают, что российская сторона своими заявлениями пытается дискредитировать Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в беднейшие страны было направлено всего 3% от всех поставок зерна. Он также назвал "дискриминацией" тот факт, что удобрения из РФ могут покупать только страны Евросоюза, а их поставка на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран запрещена. О том, что проходящие по зерновому коридору суда направляются в развитые страны вместо бедных также заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители