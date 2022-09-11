В Британии ответили на критику результатов зерновой сделки от Путина

Британское оборонное ведомство, ссылаясь на ООН , заявило, что около 30% экспортируемого с Украины в рамках сделки зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Там считают, что российская сторона своими заявлениями пытается дискредитировать Украину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в беднейшие страны было направлено всего 3% от всех поставок зерна. Он также назвал "дискриминацией" тот факт, что удобрения из РФ могут покупать только страны Евросоюза, а их поставка на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран запрещена. О том, что проходящие по зерновому коридору суда направляются в развитые страны вместо бедных также заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.