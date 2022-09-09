Британский король объявил траур

Британский король Карл III объявила траур по случаю смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.

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Траур завершится через семь дней после похорон. До этого момента флаги над королевскими резиденциями будут приспущены.

В пятницу, 9 сентября, в 13:00 (15:00 по московскому времени) в Лондоне дадут оружейный салют в честь Елизаветы II. Будет сделано 96 залпов — по одному на каждый год жизни королевы.

Дата похорон пока не оглашена. Ожидается, что они пройдут на 11-й день после смерти королевы.