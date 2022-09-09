Британский король объявил траур

Британский король Карл III объявила траур по случаю смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters.
Траур завершится через семь дней после похорон. До этого момента флаги над королевскими резиденциями будут приспущены.
В пятницу, 9 сентября, в 13:00 (15:00 по московскому времени) в Лондоне дадут оружейный салют в честь Елизаветы II. Будет сделано 96 залпов — по одному на каждый год жизни королевы.
Дата похорон пока не оглашена. Ожидается, что они пройдут на 11-й день после смерти королевы.
О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Новым королем Великобритании стал принц Чарльз.